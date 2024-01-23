İran'dan ABD'ye uyarı: Savaşın kapsamı genişleyecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen'deki Husilere karşı İngiltere ile birlikte yeni saldırılar başlatan ABD'ye "savaşın kapsamının genişleyeceği" konusunda uyarı mesajı gönderdiklerini söyledi.



İran devlet televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili bugün düzenleyeceği toplantıya katılmak için New York'a giden Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelere dair gazetecilere açıklama yaptı.



ABD'nin İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına değinen Abdullahiyan, "ABD ve İngiltere'ye, bölgede barış ve güvenliği tehdit eden saldırılarının savaşın kapsamını genişleteceği konusunda mesaj ve ciddi uyarılar gönderdik." dedi.



YEMEN'İN BAŞKENTİ SANA'YA HAVA SALDIRISI



ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 11 Ocak'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Husiler, bu sabah iki ülkenin başkent Sana'yı vurduğunu duyurdu.



ABD ve İngiltere, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıkladı.



Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, Husilerin de 11 Ocak'tan bu yana koalisyon gemilerine yönelik balistik füze saldırıları ve ABD ticari gemilerine yönelik insansız hava araçlı saldırılar düzenlediği kaydedildi.

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