İran'dan ABD'ye yeni rest. İsrail saldırıları durmadan müzakere yok

İran ’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, müzakere ekibinin, Lübnan ’a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi.

Buna göre İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağını açıkladı.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN'DA SALDIRILARI GENİŞLETME TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan ve Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti.

Karar, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi’ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

Netanyahu daha önce yayınladığı video mesajında saldırıların kapsamının genişleyeceği sinyalini vermiş ve “Talimatım, Hizbullah’ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde.” ifadelerini kullanmıştı.