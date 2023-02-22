İran'dan AB'ye misilleme: 13 kurum ve 23 kişiye yaptırım

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu 13 kurum ve 23 kişiye yönelik yaptırımların "vize yasağı, İran'a girişlerinin yasaklanması ve İran'daki mal varlıklarına el konulmasını da içerdiği" aktarıldı.



Yaptırımlara tabi olan kurumlar listesinde, "NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı (SACEUR), Alman Ordusu Ulusal Komutanlığı ve Genel Uzay Operasyonları Bölümü, Alman silah şirketi Maffei Wegmann Kraus" adlı kurum ve kuruluşlar yer aldı.



Yaptırım uygulanan kişiler listesinde ise "Fransa'dan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Fransa'da Sanayiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, Alman Parlamentosu üyesi Roderich Kiesewetter, Alman Parlamentosu üyesi Renata Alt, İngiltere'den Kraliyet Deniz Kuvvetleri Hava Üssü Komutanı Stuart Irwin ve yine İngiltere'den Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Philip Dennis gibi isimler dikkat çekti.



Avrupa Birliği, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve göstericilere verilen idam cezaları nedeniyle 20 Şubat’ta İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin de aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.



Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, AB ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.