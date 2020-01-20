Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi'den geldi. Haftalık basın toplantısında Avrupa ülkelerini anlaşmayı kurtarma konusunda başarısız olmakla eleştiren Musavi, "Avrupalı güçlerin İran'ın anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddiaları asılsız" dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Musavi, "İran'in nükleer taahhütlerini daha da azaltıp azaltmayacaği diğer taraflara ve İran'ın çıkarlarının güvence altına alınıp alınmayacağına bağlı olacak" ifadesini de kullandı.



İran'in resmi haber ajansi IRNA ise, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomi Forumu'na katılımını iptal ettiğini duyurdu.



Habere göre, forum yetkililerinin plan değişikliği nedeniyle Zarif'in bu yönde bir karar aldığı bildirildi. Bu değişikliğin ne olduğu ise belirtilmedi.