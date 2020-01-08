İran'dan açıklama: Meşru müdafaa, savaş peşinde değiliz

İran, Irak'taki iki ABD üssünü füzelerle vurdu.

General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak yapıldığı belirtilen saldırıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi.