İran'dan açıklama: Meşru müdafaa, savaş peşinde değiliz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'taki iki ABD üssünün füzeleler vurulmasının ardından açıklama yaptı. BM sözleşmesi gereği meşru müdafaa hakkının kullanıldığını belirten ve "orantılı bir yanıt" diyen Zarif, "Savaş peşinde değiliz" ifadesini kullandı.

cevad zarif iran cnn070120.jpg

İran, Irak'taki iki ABD üssünü füzelerle vurdu. 

General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak yapıldığı belirtilen saldırıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir açıklama yaptı. 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...