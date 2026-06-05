İran'dan Akdeniz, Babülmendep ve Kızıldeniz uyarısı. ''Görüşmeler çıkmazda''

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı olduğunu söyleyen Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı." dedi.

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğu vurgulayan Hamaney'in askeri danışmanı, "Bu bizim paramız, Amerika’nın değil. Eğer Trump, İran’la bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar, İran’ın Trump’a duyacağı güven için bir testtir; bu testten Amerika’nın geçmesi gerekir ve böylece yol açılır." ifadelerini kullandı.

Rızai ayrıca, çatışmaların yeniden başlaması halinde savaşın Hint Okyanusu'nu, Kızıldeniz'i, Babülmendep Boğazı'nı ve Akdeniz 'i kapsayacak şekilde genişleyeceği uyarısında bulundu.

Şu ana kadar İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, ateşkes görüşmeleri sırasında Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına saldırmaktan kaçındı.

Babülmendep Boğazı ile Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapanması, dünyanın petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık dörtte birinin kesilmesine yol açabilir.

TRUMP'A GÖRE MÜZAKERE SÜRECİ İYİ GİDİYOR

Wisconsin eyaletine giderken uçakta İran gündemine de değinen ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirtti.

Trump, "İran konusunda büyük bir başarı elde ediyoruz. Onlar nükleer silaha sahip olmayacaklar, kendileri de nükleer silaha sahip olacak durumda olmadıklarını söylediler." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan İsrail basını, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasına yönelik planı Beyaz Saray'daki bazı yetkililerin Türkiye 'ye sızdırdığını, bu sayede durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek planı iptal ettirdiğini ileri sürdü.

İRAN, KATAR'DAKİ ÜSSTÜ KULLANILAMAZ HALE GETİRMİŞ

İran'ın, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırılarıyla başlayan savaşın ilk günlerinde ABD'nin Katar'daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ni (CAOC) füzelerle vurarak ağır şekilde hasara uğrattığı bildirildi.

Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği'nin aylık çıkardığı dergidede yer alan haber, saldırı hakkında bilgi sahibi üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ifadelerine dayandırıldı.

Yetkiliye göre, İran, Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde bulunan Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ne savaşın ilk günlerinde çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve merkez kullanılamaz hale geldi.

Savaşın öncesinde İran'ın tesisi hedef alabileceğini göz önünde bulunduran ABD ordusunun savaşı başından itibaren Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir tesisten yönettiğinin bilgisini veren yetkili, savaş öncesinde merkezdeki personelin de başka bir yere gönderildiğini aktardı.

ABD yönetimi veya Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), şu ana kadar CAOC'ye verilen hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.