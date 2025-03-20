İran'dan Avrupa hamlesi: Almanya ve İngiltere temsilcilerini çağırdı

İran, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne İran aleyhinde karar taslağı sunan Almanya ve İngiltere'nin Tahran'daki temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.



İran devlet televizyonunun haberinde, Dışişleri Bakanlığı Kadın İşleri ve İnsan Hakları Genel Müdürü Furuzende Vedieti'nin, bakanlığa çağrılan Avrupalı diplomatlara İran'ın itirazlarını ileterek, "bu ülkelerin İran halkına baskı yapmak için insan haklarını kötüye kullanmasını kınadığı" belirtildi.



Vedieti'nin, Alman ve İngiliz diplomatlara, bu ülkelerin Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e desteğini hatırlatarak, "insan haklarını savunacak pozisyonda olmadıklarını" aktardığı kaydedildi.