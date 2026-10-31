İran’dan Avrupa ülkelerine “Şimdi bedel ödeme sırası sizde” mesajı

Rızai, sosyal medya platformundaki hesabından Avrupa ülkelerine seslendi.

Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail’in “kirli işleri” ile övündüğünü dile getiren Rızai, “Bugün ise İran 'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş." ifadelerini kullanmıştı.