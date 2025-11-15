İran'dan Avrupa'ya gidecekti: Azerbaycan'da 456,8 kilogram eroin ele geçirildi
15.11.2025 16:40
AA
Azerbaycan'da İran'dan Avrupa'ya gönderilmek istenen 456,8 kilogram eroin ele geçirildi.
Azerbaycan'da, İran'dan Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 456,8 kilogram eroin ele geçirildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran-Azerbaycan sınırında, Astara Demiryolu Gümrük Noktası'nda Azerbaycan'dan transit geçen bir trende uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, İran'dan Estonya'ya giden trenin vagonlarının röntgen cihazıyla tarandığı, seramik yapıştırıcısı taşıyan vagonda şüpheli görüntüler tespit edilmesi üzerine yükün narkotik tespit köpeği ile ayrıntılı kontrolden geçirildiği belirtildi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 3 bin 250 çuvaldan 44'ünde, ambalajlarıyla birlikte toplam 456,8 kilogram eroin bulunduğu vurgulandı.