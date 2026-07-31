İran'dan Bahreyn misillemesi

İran 'ın Mısır ve Bahreyn 'deki hedefleri vurması ve ABD 'nin Hürmüz Boğazı çevresini hedef almasıyla tırmanan savaş, karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

ABD'nin dün gece saatlerinde Bender Abbas ile Abadan kentlerinin yanı sıra Ebu Musa, Kiş ve Keşm adalarına yönelik saldırılarının ardından İran bu gece ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin açıklama, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden geldi. Saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyrüsefer sistemi ile idari ve lojistik binalarını hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda üssün harekat ile lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü.