İran'dan BM'ye ABD mektubu: Savaş istemiyoruz, başlatmayacağız

Hafta başında İsviçre'nin Cenevre kentinde müzakerelerin ikinci turu yürütülürken; ABD, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu yükselterek sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısındaki konuşmasında da İran'a değinirken, Tahran Yönetimi'nden dolaylı yanıt geldi. İran yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gerilime ilişkin mektup yazdı.

"BÖLGEDEKİ ABD TESİSLERİ MEŞRU HEDEF"

"Trump'ın sözleri askeri saldırı riskinin gerçek olduğunu gösteriyor" ifadesinin kullanıldığı mektupta, saldırının gerçekleşmesi durumunda İran'ın bütün bölgedeki ABD üs, tesis ve varlıklarının meşru hedef olarak kabul

edileceği vurgulandı.

Tahran yönetimi mektupta "İran savaş istemiyor ve başlatmayacak" ifadesi yer aldı.