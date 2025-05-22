İran’dan BM’ye İsrail mektubu: “Saldırı durumunda ABD sorumlu olur”

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerinin başarısız olması halinde İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunun basına yansımasının ardından İran’dan konuya ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup yazarak İsrail’in nükleer tesislere herhangi bir saldırısı durumunda Tahran’ın bundan ABD’yi sorumlu tutacağını söyledi.



AFP haber ajansının aktardığına göre, Arakçi, bugün yayınlanan mektubunda, “Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ndeki nükleer tesislere herhangi bir saldırısı halinde, ABD hükümetinin de dahlinin olacağına ve hukuki sorumluluğunu taşıyacağına inanıyoruz” dedi.



ARAKÇİ: ÖZEL ÖNLEMLER ALMAK DURUMUNDA KALIRIZ



Arakçi, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformu X’teki hesabından da İngilizce bir paylaşım yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi’ye bir mektup yazdığını belirten Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik tehditlerinin yeni bir durum olmadığına işaret ederek basına sızan son bilgilerin endişe verici olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi ile UAEA’nın acil ve ciddi kınamasını gerektirdiğini belirtti.



Arakçi, Guterres ve Grossi’ye mektubunda, İsrail’in devam eden tehditlerine karşı etkili ve önleyici önlemler alınması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu, söz konusu tehditlerin kontrolsüz bir şekilde bırakılması halinde bunun İran’ı “nükleer tesisleri ve materyallerini savunmak için özel önlemler almak durumunda bırakacağını” kaydetti.

"ARANAN SAVAŞ SUÇLUSU DİKKATLERİ BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"



Mektubunun “ciddi bir eylem öncesi uyarı” olduğuna dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, kendilerine yönelik eylemlere doğası, içeriği ve boyutuna mukabil karşılık vereceklerini ve bunların söz konusu uluslararası kuruluşların aldığı önleyici önlemler ile orantılı olacağını sözlerine ekledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde “aranan bir savaş suçlusu” olduğunu vurgulayan Arakçi, Netanyahu’nun diplomasiyi rayından çıkarmak ve dikkatleri UCM’nin tutuklama kararından başka yere çekmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyledi.

Arakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir ihlale güçlü bir şekilde karşılık verme konusunda tereddüt etmeyecek, çıkarları ve halkını koruma konusunda asla durmayacaktır” dedi.



DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL, YANLIŞ HESAP YAPIYOR



İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu haberlerinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Reuters haber ajansının İran devlet basınından aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Alimohammad Naini, “Bizi savaşla korkutmaya çalışıyorlar ama savaş durumlarında İran İslam Cumhuriyeti’nin toplayabileceği güçlü halk desteği ve askeri desteğin farkında olmadıkları için yanlış hesap yapıyorlar” diye konuştu.



AXIOS: İSRAİL, HIZLI SALDIRI HAZIRLIĞINDA



ABD ve İran, nükleer görüşmelerin beşinci turunu 23 Mayıs’ta İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirmeye hazırlanırken, İsrail’le ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

ABD’nin Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli kaynak, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin “çökmesi” halinde İsrail’in hızla İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığını ileri sürmüştü.



Kaynaklardan birine göre, İsrail ordusu, “başarılı bir saldırı düzenlemek için mevcut olan operasyon penceresinin kısa süre içinde kapanabileceğini” düşünüyor, dolayısıyla “müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail’in hızlı hareket etmesi gerektiğine” inanıyordu. Tel Aviv'in olası bir saldırının ilerleyen bir zamanda neden daha az etkili olacağına inandığı hakkında ise bilgi verilmemişti.



Her iki kaynak da daha önce CNN’in gündeme getirdiği, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) İran’da olası bir saldırı için tatbikat ve başka hazırlıklar yaptığı haberlerini de doğrulamıştı. Kaynaklardan biri, “Çok fazla eğitim vardı; ABD ordusu her şeyi görüyor ve İsrail’in hazırlık yaptığını anlıyor” diye konuşmuştu.



ABD’li bir yetkili ise Axios’a yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin Netanyahu’nun Trump’tan gelecek yeşil ışık olmadan dahi İran'a karşı hamlede bulunmasından endişeli olduğunu belirtmişti.

