İran'dan Çin'e üst düzey ziyaret

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yarın (23 Nisan) Çin’i ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret, Çin’in daveti üzerine gerçekleşecek.



Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, düzenli basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konuların ele alınacağını belirtti.



Açıklama, İran Dışişleri Bakanlığı’nın Pazartesi günü yaptığı ve Arakçi’nin Salı günü Çin’e gideceğini duyurduğu bildirinin hemen ardından geldi. Ziyaretin, Cumartesi günü Umman’da yapılacak olan Tahran ile Washington arasındaki üçüncü nükleer müzakere turu öncesine denk gelmesi dikkat çekti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi’nin Çin ziyareti sırasında üst düzey Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunacağını ifade etti.



İran devlet medyasına göre Bakıi, “İki taraf arasında üst düzeyde sürdürülen yoğun ve yakın istişareler, iki ülke liderlerinin ilişkileri genişletme yönündeki kararlılığının açık bir göstergesidir” dedi.