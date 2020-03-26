İran'dan corona virüs açıklaması: ABD'ye yardıma hazırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele için ABD yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ancak Washington'un talep etmesi halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 12:54

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Selami, ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele için İran'a yaptığı yardım teklifini değerlendirdi.

Teklifin aldatıcı olduğunu ifade eden Selami, "ABD Başkanı (Donald Trump), İran ulusunu terörist olarak niteledi. Ülkemizi baskı altına alarak uluslararası yaptırımlar uyguladı" dedi.

Selami, ABD'deki salgının boyutlarına işaret ederek, "Kendi adıma, ABD halkının ihtiyaç duyması halinde yardıma hazır olduğumuzu ancak onların yardımına gerek duymadığımızı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN DE BENZER AÇIKLAMA 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Covid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın" ifadelerini kullanmıştı.

HAMANEY'DEN SUÇLAMA 

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 22 Mart'ta yaptığı Nevruz konuşmasında ABD'ye hitaben, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir? İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken, vaka sayısı 70 bine yaklaştı. İran'da ise ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

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