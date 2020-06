İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hüccetülislam Mahmud Seyyah, Tahran eyaletine bağlı tüm kentlerde 12 Haziran'da cuma namazı kılınacağını açıkladı.



Tahran'da "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kalmadığını hatırlatan Seyyah, "Cuma namazı, sosyal mesafe ve sağlık kuralları gözetilerek Tahran'ın tüm kentlerinde kılınacak. Cuma namazlarına katılanlar maske, kişisel seccade ve mühür gibi kişisel eşyalarını yanlarında getirmeli " dedi.



Ülkenin güneyindeki Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde de cuma namazlarının sağlık talimatlarına uyulması şartıyla bu hafta kılınacağı açıklandı.



İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, 27 Şubat'ta Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Kurulu'nun uyarıları üzerine Tahran başta olmak üzere yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağını duyurmuştu.



İRAN'DA COVID-19 KAYNAKLI 8 BİN 425 CAN KAYBI



İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.



Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı. Covid-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.



Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı. Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.



İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.