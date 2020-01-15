İran'dan düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten peşpeşe açıklamalar geldi. Ruhani ordunun Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Sorumluların İran halkından özür dilemesini istedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gündeminde nükleer anlaşma da vardı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ülkesinin anlaşmadan doğan sorumluluklarını yerine getirmeyi bırakmasının geri döndürebilir olduğunu yineledi.

ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini savunan Ruhani, yabancı askerlerin Ortadoğu'yu terk etmesi gerektiğini de söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Hindistan'in başkenti Yeni Delhi'de bir forumda konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif İran halkının Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili bilgilerin açığa çıkarılmasını beklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın en iyi uzlaşma olduğunu da belirtti.

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