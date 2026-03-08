İran'dan "esir ABD askeri" iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş , 1 haftayı geride bıraktı. İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülkeyi fiilen yöneten isim olduğu öne sürülen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Amerikan zayiatlarına ilişkin bilgi verdi.

Laricani, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, onların çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Boş çabalarına rağmen gerçeği çok uzun süre gizleyemeyecekler. ” dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü ise "Hiçbir ABD askerinin esir düşmediğini" belirtti. Washington, savaşta toplamda 6 askerin öldüğünü açıklamıştı.

"İRAN'I TANIMIYORLAR"

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani katıldığı bir televizyon programında da ABD ve Donald Trump'a tekrar meydan okudu.

"Düşmanın (ABD) İran halkını tahrik edecek saldırılarda bulunduğunu ve bu sayede halkı sokağa çekerek ülkeyi bölmeye çalıştığını" kaydeden Laricani, "Trump, İranlıların birbirleriyle görüş ayrılıkları yaşamasına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Laricani, ABD ve İsrail'in Ali Hamaney ve bazı komutanları öldürerek İran'ı parçalama siyasetinin başarısızlığa uğradığını söyleyerek, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler ancak onlar İran'ı tanımıyorlar." dedi.

KÜRT TARTIŞMASI

Ali Laricani ABD'nin, bölgedeki Kürtleri vekil güç olarak kullanmak istediğini ancak "Kürtlerin akıllı olduğunu" ve Suriye'de yaşananların da farkında olduğunu dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimiz yanlış yapan olursa hesabını sorarız demişti." hatırlatmasını yaptı.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında da konuşan Laricani, "Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve sürekli politikamızdır. Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemeli ya da biz kendimiz müdahale etmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.