İran'dan FBI direktörüne hacker saldırısı

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 1 ayı doldurdu. Savaş; uçaklar, hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarının yanı sıra dijital alanda da saldırılara sahne oluyor.

İran bağlantılı bilgisayar korsanları, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI direktörü Kash Patel'i hedef aldı. Hackerlar, Patel'e ait fotoğraflar ile özgeçmişine ulaştıklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Patel’in e-postalarının ele geçirildiğini doğruladı. İçeriğin ise Patel'e ait olduğunu düşündüklerini söyledi, başka ayrıntı vermekten kaçındı.

Olaya dair ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan da açıklama geldi. Ele geçirilen veriler arasında hükümete dair veri olmadığı belirtildi.

Korsanlar, fotoğraflar ve Patel'e ait özgeçmişi, kamuoyuna servis etti.