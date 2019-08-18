ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge kararının Suriye’deki gerilimi attıracağını belirten Musevi,”Bu plan aynı zamanda Suriye içişlerine müdahale anlamı taşımaktadır” dedi.

Sözcü, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlığın ve güvenlik endişesinin komşu ülkeler ile birlikte çözülebileceğini vurguladı. Musevi, ”Bu konuda yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç yoktur” dedi.