ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge kararının Suriye’deki gerilimi attıracağını belirten Musevi,”Bu plan aynı zamanda Suriye içişlerine müdahale anlamı taşımaktadır” dedi.
Sözcü, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlığın ve güvenlik endişesinin komşu ülkeler ile birlikte çözülebileceğini vurguladı. Musevi, ”Bu konuda yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç yoktur” dedi.
İran'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
NTV HaberDünya
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu söyledi.
ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge kararının Suriye’deki gerilimi attıracağını belirten Musevi,”Bu plan aynı zamanda Suriye içişlerine müdahale anlamı taşımaktadır” dedi.