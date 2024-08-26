İran'dan Haniye suikastı açıklaması: Direniş ekseni üyelerinin her biri kendi intikamını alacak

İsrail ile Hizbullah arasında dün sabah yaşanan karşılıklı saldırılar ve İsmail Haniye suikastına ilişkin İran'dan yeni açıklamalar geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesinin, "İran'ın unutabileceği bir şey olmadığını" söyledi.

Bagheri, “İster direniş ekseni ister İran İslam Cumhuriyeti tarafından olsun, bu suç eyleminin intikamının alınması kesindir” dedi.



Tahran'ın “medya oyunları ve provokasyonlara” kanmayacağını ve misillemenin yöntem ve zamanlamasını dikkatle seçeceğini de sözlerine ekledi.



Bagheri, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak da “Direniş ekseninin üyeleri, her biri kendi kabiliyet ve düşüncelerine göre, bazılarına dün tanık olduğumuz intikamlarını gerçekleştireceklerdir” dedi.

"İSRAİL CAYDIRICI GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hizbullah'ın sınırlı ve başarılı saldırısının zamanını ve yerini öngöremediği için caydırıcı gücünü kaybettiğini ifade etti.

İsrail dün sabaha karşı, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığında olduğunu açıklayarak Lübnan'a önleyici saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda 100'den fazla savaş jetiyle Hizbullah'ın İsrail'e doğru yönlendirdiği roket fırlatma rampalarının imha edildiği belirtildi.

Hizbullah da örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün suikastla öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle hedef aldı. 11 İsrail askeri hedefinin vurulduğu bildirildi.

Saldırı üzerine Güvenlik Kabinesi'ni toplayan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız, bize kim zarar verirse biz de ona zarar veririz" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.