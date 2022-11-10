İran'dan hipersonik balistik füze geliştirdik iddiası

İran, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede yeni bir "hipersonik balistik füze" geliştirdiğini duyurdu.

İran'dan hipersonik balistik füze geliştirdik iddiası

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resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

İran'dan hipersonik balistik füze geliştirdik iddiası - 1 Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İran'ın yeni bir hipersonik balistik füze geliştirdiğini öne sürdü.

SES HIZINDAN BEŞ KAT DAHA HIZLI

İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

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