İran'dan Hürmüz istatistiği. Kaç gemi geçti? Başvuruların yüzde 42’si petrol tankerlerinden

İran 'ın Hürmüz Boğazı 'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi’nin (PGSA), sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili istatistikler yayımlandı.

Nisan ayından bu yana İran ile ilişiği bulunmayan 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu ve söz konusu gemilerin büyük çoğunluğunun petrol tankeri olduğu bildirildi.

YÜZDE 42'Sİ PETROL TANKERİ

İzin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 42'sinin petrol tankeri, yüzde 27'sinin kuru yük, yüzde 11'inin konteyner, yüzde 8'inin LNG, yüzde 6'sının kargo ve yüzde 4'ünün de hizmet gemisinden oluştuğu aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak için izin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 77’sinin Basra Körfezi’nden çıkmak, yüzde 23’ünün ise Basra Körfezi’ne girmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.

SON 24 SAATTE BOĞAZDAN KAÇ GEMİ GEÇTİ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında 24 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü güçlü bir şekilde yürütülecek ve kötü niyetli yabancı güçlerin Fars (Basra) Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda yeri olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.