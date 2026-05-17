İran'dan Hürmüz mekanizması. İki bin gemi ve 20 bin personel mahsur kaldı
17.05.2026 04:18
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. İlk bilgilere göre Hürmüz yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacak ve "uzmanlaşmış hizmetler" için ücret tahsil edilecek. Bölgede yaklaşık iki bin gemi ile 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı bildirildi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti.
Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti.
Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, "Bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek" dedi.
İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı "Özgürlük Projesi"ne katılanlara kapalı kalacağına da vurgu yaptı.
“BAZI AVRUPA ÜLKELERİ GEÇİŞ İZNİ İSTEDİ”
İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı.
Buna göre, Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi.
İKİ BİN GEMİ VE 20 BİN PERSONEL MAHSUR KALDI
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.
Bazı gemilerin İran’ın onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi.
Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.