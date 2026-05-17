İran'dan Hürmüz mekanizması. İki bin gemi ve 20 bin personel mahsur kaldı

İKİ BİN GEMİ VE 20 BİN PERSONEL MAHSUR KALDI



İran ’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran’ın Hürmüz Boğazı ’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.

Bazı gemilerin İran’ın onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi.

Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.