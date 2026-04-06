İran'dan Hürmüz resti: Asla eskisi gibi olmayacak

İran Savaşı'nda 36 gün geride kalırken, çatışmalar ve karşılıklı tehditler geçişlerin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda düğümlenmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için "tanıdığı süreyi" 8 Nisan'a kadar uzattığını söyledi.

Fars Haber Ajansı ise Tahran'ın izniyle son 24 saatte Boğaz'dan 15 geminin geçtiğini duyururken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da Hürmüz açıklaması geldi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

"HÜRMÜZ ASLA ESKİYE DÖNMEYECEK"

Komutanlığın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının da operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

"YENİ DÜZEN TASLAĞI"

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan geçtiği bildirilmişti.

Tasarının içeriğinde "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.