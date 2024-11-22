İran'dan ilk açıklama: "Netanyahu'nun siyasi ölümünü garanti ediyor"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararına ilişkin İran'dan açıklama geldi.

Tahran yönetimi, karanın, Netanyahu'nuN "siyasi ölümünü" garanti ettiğini belirtti.

UCM dün, Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerinden İbrahim El Masri (Muhammed Deif) hakkında Gazze'deki çatışmalarda savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

Netanyahu, kararı tanımayacaklarını söyledi. UCM'nin kararının antisemitik olduğunu öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da kararı "rezalet" olarak nitelendirdi.