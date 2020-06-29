Tahran başsavcısı, General Kasım Süleymani'nin drone saldırısıyla öldürülmesinden sorumlu tuttuğu ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki 30 kişi hakkında terörizm ve cinayet suçlamalarından, kırmızı bülten çıkartılmasını ve tutuklanmasını istedi.



İran başsavcısı, Trump dışında suçladığı diğer isimlerin kimler olduğunu açıklamadı. Ancak Trump'ın başkanlığı sona erdikten sonra bile suçlamalara devam edileceği belirtildi.



Interpol'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Interpol kırmızı bülten çıkarsa dahi kırmızı bülten çıkarılan kişinin tutuklanma zorunluluğu bulunmuyor.



Ancak hakkında kırmızı bülten çıkarılan kişilerin uluslararası seyahatleri kısıtlanabiliyor.