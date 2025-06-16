İran'dan İsrail halkına "ülkeyi terk etmeleri" çağrısı

İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Seyyad'ın İsrail'in terk edilmesi çağrısı yaptığı açıklamasını yayımladı.



Açıklamasında İsrail halkına seslenen Seyyad, "İşgal altındaki toprakları terk edin, bu, hayatınızı kurtarmanın tek yoludur." ifadesini kullandı.



İsrail'in saldırılarına "ezici ve pişmanlık verici" bir cevap vermekten başka kendilerine bir seçenek bırakılmadığını belirten Seyyad, "Cesur İran savaşçılarının yıkıcı tepkisinin kapsamı şüphesiz işgal altındaki toprakların tamamını kapsayacaktır." dedi.



Askeri, güvenlik ve karar alma merkezileri ile İsrailli komutan ve bilim adamlarının ikametgahları başta olmak üzere birçok önemli yerin vurulduğunu kaydeden Seyyad, "İşgal altındaki toprakları terk edin, çünkü gelecekte sizin için kesinlikle yaşanabilir olmayacaklar. Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.



Seyyad ayrıca, sığınaklarda bulunmanın güvelik sağlamayacağı uyarısında bulundu.