İran'dan İsrail'e açık tehdit: Meşru savunma zorunluluktur

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi "meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Berlin'in İsrail'e karşı azami itidal çağrısını kabul etmedi.



Mevcut sorunların tek çözümünün İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Almanya'nın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının sonuçsuz kalmasının nedeni, Almanya'nın bu soykırım devam ederken tarafsız kalmamasında aranmalıdır." ifadelerini kullandı.



Abdullahiyan, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşı ülkesinin vereceği muhtemel misillemeye ilişkin ise "İsrail rejiminin uluslararası hukuku, Viyana Sözleşmesi'ni, kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını tamamen ihlal ettiği durumlarda saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru savunma bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in konsolosluk saldırısından sonra BM Güvenlik Konseyi eğer saldırıyı kınayarak faillerin yargılanması için adım atmış olsaydı "İran'ın İsrail'i cezalandırma ihtiyacının ortadan kalkmış olabileceği" ifade edildi.

