İran'dan İsrail'e misilleme: Kudüs ve Tel Aviv’de patlama sesleri

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.



Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.



İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı. Nournews haber sitesi, Tahran'da 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin yaralandığını yazdı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, yaptığı açıklamada, Tebriz'de can kaybını 18 olarak duyurdu.

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.



İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

21.12 - TAHRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME BAŞLADI İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını duyurdu. Reuters, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırı sirenlerinin duyulduğunu aktardı. Tel Aviv'de ve Kudüs'te birçok patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.



IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'de onlarca hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığı belirtildi. İsrail ordusu, İsrail'e onlarca füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha açıldığını duyurdu. İran medyası da İsrail'e yönelik ikinci dalga füzelerin fırlatıldığını aktardı. İsrail ordusu, İsrail tamamının İran gelen saldırı altında olduğunu açıkladı.



Üst düzey İranlı yetkili, "İntikamımız yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkı öldürdükleri için ağır bedel ödeyecekler. İsrail'de hiçbir yer güvenli değil, intikamımız acı verici olacak" dedi.



20.20 - HAMANEY: ÇOK SERT YANIT VERİLECEK İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, silahlı kuvvetlerin İsrail'e çok sert yanıt vereceğini söylerken, "İran ordusu İsrail'i çaresiz bırakacak" ifadelerini kullandı.



Hamaney, "Saldırıları ve savaşı İsrail başlattı. İran, İsrail'e ağır darbeler indirecek. İsrail'in saldırıları onu yıkıma götürecek. İran halkı vereceğimiz cevabın hafif olmayacağından emin olabilir" dedi.







19.20 - ABD, AKDENİZ'E İKİ SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR Amerikan basını, Pentagon'un İsrail'i ve ABD askerlerini korumak için Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderdiğini bildirdi.





19.10 FORDO NÜKLEER TESİSİNE SALDIRI İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. Nükleer tesis bölgesinde iki büyük patlamanın duyulduğu belirtildi. İran medyası, İran hava savunma sistemlerinin nükleer tesis yakınlarında İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü aktardı.

18.43 - TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı.



İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.



Tahran'ın güneyinde İran'ın hava savunma sistemlerinin devreye girerek İsrail füzelerini engellediği belirtildi. İsrail ordusu ise hava kuvvetlerinin füze rampaları ve İHA fırlatma altyapısına saldırmayı sürdürdüğünü açıkladı. Mehr haber ajansı, İsrail'in İran'da Şiiler için kutsal sayılan Kum kentine saldırdığını bildirdi.

18.30 - UAEA: NATANZ'DA RADYASYON SEVİYESİNDE BİR DEĞİŞİM YOK Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini bildirdi.



Grossi, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini belirterek, tesis içinde mevcut olan radyoaktif kirlilik türünün, özellikle alfa parçacıklarının uygun önlemlerle yönetilebilir olduğunu ifade etti.

NETANYAHU: SALDIRI İLK OLARAK NİSAN AYINDA PLANLANMIŞTI



Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.



İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik." ifadelerini kullandı.



İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil." diye konuştu.



İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.



Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.



ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:



"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."



Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.



17.50 - TRUMP: İRAN BİR ANLAŞMA YAPMA FIRSATINI KAÇIRDI ABD Başkanı Trump, "İran bir anlaşma yapma fırsatını kaçırdı ama belki başka fırsatları olabilir" dedi. "İranlılar saldırıdan sonra benimle konuşmak istedi" diyen Trump, "Geçen sefer birlikte çalıştığımız kişiler, onlardan birçoğu artık öldü" ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a saldırısının bölgesel savaşa neden olmasından endişe etmediğini söyledi. Trump, "İsrail'in nihai amacı İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek" dedi. İran'ın yıkıcı bir aldığını belirten Trump, İran'ın hala nükleer programının olup olmadığının belirsiz olduğunu kaydetti. Trump, "İsrail'in saldırısı İran ile anlaşmama yardımcı olabilir" dedi.

16.28 - "NETANYAHU TRUMP VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK" İsrailli bir yetkili, CNN International kanalına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi. Ne zaman yapılacağı henüz netleşmeyen görüşmede Netanyahu'nun "durum değerlendirmesi yapması" bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefon görüşmesi yapmasının beklendiği ifade edildi. Trump da Netanyahu ile görüşme planı yaptığını doğruladı. Wall Street Journal'e konuşan Trump, "Saldırı piyasa için harika olur çünkü İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. BMGK DA BUGÜN TOPLANACAK Öte yandan, İran'ın acil toplantı çağrısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugün İran ile ilgili olarak toplanacağı açıklandı. İSRAİL'DE SİREN SESLERİ Öte yandan İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı siren sesleri duyulduğu bildirildi. İsrail ordusu ise İran topraklarındaki hedefleri vurmaya devam ettiklerini bildirdi.

15.20 - İSRAİL, İRAN'DA BALİSTİK FÜZELERİN OLDUĞU YERALTI TESİSİNİ VURDU El Cezire'nin incelediği ve doğruluğunu teyit ettiği video görüntüleri, İsrail'in bugün sabah saatlerinde Irak sınır yakınlarındaki Kirmanşah'ta bulunan ve balistik füzelerin bulunduğu bir yeraltı tesisine düzenlediği saldırının ardından bölgeden alevlerin yükseldiğini ortaya koydu. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, "İran'ın karadan karaya füze sistemini hedef aldığı" saldırılarını tamamladığını duyurdu.

15.15 - NOURNEWS: İSRAİL'İN SALDIRILARINDA TAHRAN'DA 78 KİŞİ ÖLDÜ İsrail'in saldırısı sonrası başkent Tahran. İran'ın Nournews haber sitesinin haberine göre, İsrail'in Tahran'da yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Öte yandan, İran'ın Fars haber ajansının haberine göre, İran güvenlik güçleri, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.



İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'e doğru 100'e yakın İHA fırlattığını, bunlara ülke sınırları dışında müdahale edildiğini iddia etmişti. Ajansa konuşan güvenlik kaynakları, "İran'ın intikamının yakında geleceğini" söyledi.

15.00 - MACRON'DAN İTİDAL ÇAĞRISI: "İSRAİL'İN KENDİSİNİ KORUMA HAKKI VAR" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin daha önce İran'ın nükleer programını kınadığını ve İsrail'in "kendisini koruma hakkının olduğunu belirterek "azami itidal" çağrısında bulundu. Macron, açıklamasında, "Fransa, İsrail'in kendisini savunma ve güvenliğini güvence altına alma hakkını teyit eder... Tüm bölgenin istikrarını tehlikeye atmaktan kaçınmak adına tüm taraflara azami itidal ve gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum" dedi.

14.50 - İRAN'IN HAMEDAN KENTİNDE PATLAMA SESİ İsrail'in saldırısı sonrası Tahran. İran'ın Mehr haber ajansı, İran'ın batısındaki Hamedan kentinde büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

14.45 - TRUMP: İRAN'A 60 GÜN SÜRE TANIMIŞTIM, BUGÜN 61'İNCİ GÜN ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay önce İran'a anlaşma için 60 gün süre tanımıştım. Bu anlaşmayı yapmalıydılar. Bugün 61'inci gün. Ben onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bunu yapmadılar. Şimdi muhtemelen ikinci bir şansları var" dedi. Trump, ABC News Washington Muhabiri Jonathan Karl’a verdiği demeçte ise İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirerek “Bence bu mükemmel” diye konuştu. “Onlara bir şans verdik ve bunu kullanmadılar” diyen ABD Başkanı, “Güçlü, çok güçlü bir şekilde vuruldular” ifadelerini kullandı. Trump, “Daha fazlası, çok daha fazlası gelecek” açıklamasında bulundu.

14.30 - İRAN, GENERAL HACIZADE'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI AFP haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hava Uzay Komutanı General Emir Ali Hacızade’nin İsrail’in saldırılarında öldüğünü doğruladı. Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları hava ve uzay gücü komutanı General Emir Ali Hacızade, beraberindeki bir grup cesur ve kararlı savaşçı ile birlikte şehit olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İRAN, İNTERNETE KISITLAMA GETİRDİ



İran İletişim Bakanlığı, İsrail’in saldırılarının ardından ülke çapında internet kısıtlamaları getirildiğini duyurdu.



ISNA haber ajansının aktardığına göre, bakanlığın açıklamasında, “Ülkenin internetine geçici kısıtlamalar getirilmiştir” denildi, söz konusu kısıtlamaların “normale dönüş sağlandıktan sonra kaldırılacağı” ifade edildi.



14.15 - İRAN'DA İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR VE "MİSİLLEME" ÇAĞRILARI Tahran'da toplanan İranlılar, İran bayraklarının yanı sıra İsrail'in işgal ve saldırıları altındaki Filistin'in bayraklarını da açtı. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları başta başkent Tahran olmak üzere protestolara da sebep oldu.



El Cezire, İranlıların “çok öfkeli” olduğunu aktardığı haberinde, “Bu his, vatandaşlar arasında çok yaygın, özellikle de (saldırılardan) etkilenen bölgelerdeki insanlar arasında” gözlemine yer verdi.



İranlıların Tahran ve diğer kentlerde bir araya gelerek “misilleme” çağrısı yaptığı ve devlete “derhal eyleme geçme” çağrısında bulunduğu ifade edildi.



Kum kentindeki Cemkeran Camii’nde bir araya gelen İranlılar da İsrail’in “sert bir şekilde cezalandırılması” çağrısında bulundu, ellerindeki İran bayraklarıyla İsrail karşıtı sloganlar attı.



14.00 - İSRAİL: SALDIRI PLANI, AŞAMALI BİR PLAN İsrail, bugün öğlen saatlerinde Tebriz'e saldırı düzenledi. İsrail ordu sözcüsü, İran'a saldırılara ilişkin açıklamasında, "Uzun bir operasyona hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Saldırı planı, aşamalı bir plan" açıklamasında bulundu.

13.50 - PEZEŞKİYAN: İRAN, İSRAİL'İ PİŞMAN EDECEK İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



Ulusa sesleniş konuşmasında Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi. İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı. Iran International'ın aktardığına göre, Pezeşkiyan yönetimi de ayrıca yayınladığı açıklamada "İran, İsrail'in saldırısında ölen her bir insanın kanının intikamını alacaktır. Böyle vahşi bir rejimle ancak güç diliyle konuşulur" denildi.



Açıklamada, “Şu andan itibaren İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, gayrimeşru İsrail'i pişman etmek için gerekli savunma, siyasi ve hukuki tedbirleri almaya başlamıştır ve İsraillilere bir an bile rahat vermeyecektir” ifadeleri kullandı.

13. 25 - REUTERS: EN AZ 20 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, İsrail saldırısında, aralarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü açıkladı.

13.10 - "İSRAİL, BİR KEZ DAHA NATANZ'I HEDEF ALDI" Natanz'daki tesis alanı havadan görüntülendi. İsrail'in İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesisine yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.



İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı Natanz'daki nükleer tesise yeniden saldırdığını duyurdu. Söz konusu tesisin İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olduğu ifade edildi. İSRAİL "ZARAR VERDİK" DEDİ, İRAN'DAN "YÜZEYSEL" AÇIKLAMASI GELDİ İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinin gece saatlerinde İran'a düzenlenen saldırıda önemli ölçüde hasar aldığı ileri sürüldü. İran'ın Atom Enerjisi Kurumu ise yaptığı açıklamada Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılarının çoğunun "zemin seviyesinde" olduğunu belirtti. Kurum Sözcüsü Behruz Kemalvandi, "Hasarın çoğu yüzey seviyesinde" diyerek tesiste herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını söyledi. İran devlet televizyonu, İsrail’in sabaha karşı çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların ardından Şiraz kentine de saldırdığını duyurdu. Devlet televizyonunun Huzistan muhabiri de kentte birkaç patlama sesi duyduklarını ancak henüz resmi açıklama bulunmadığını aktardı

12.45 - İSRAİL BASINI: TEBRİZ'DE ASKERİ HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI İsrail'in saldırıları sonrası İran. İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırılarının askeri hava üssünü hedef aldığı belirtildi.

12.35 - HAMANEY'İN DANIŞMANI DA HAYATINI KAYBETTİ İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney. İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıdamli danışmanlarından Ali Şemhani'nin de İsrail'in saldırılarında yaralandığını aktardı. CNN International ise İran devlet televizyonuna dayandırdığı konuya ilişkin haberinde, Şemhani'nin öldüğünü duyurdu. Öte yandan, saldırılara dair Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a "provoke edilmeden" düzenlediği saldırıların "kabul edilemez" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "BM üyesi egeöen bir devlete, vatandaşlarına, barışçıl kentlerine ve nükleer enerji altyapısına provoke edilmeden düzenlenen askeri saldırılar kategorik olarak kabul edilemezdir" ifadelerine yer verildi.

12.25 - MUSEVİ, YENİ GENELKURMAY BAŞKANI OLDU İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.



İran resmi ajansı IRNA, saldırıda ölen komutanların yerine yapılan atamalara ilişkin kararnameleri yayımladı.



Buna göre Hamaney, saldırıda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Musevi'yi görevlendirdi.



İran lideri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığına Muhammed Pakpur'u, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına da Ali Şadimani'yi getirdi.

İRAN BASINI: İSRAİL, TEBRİZ'E SALDIRIYOR İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Piranşehr kentine İsrail saldırısı. İran'ın Fars haber ajansı İsrail'in Tebriz'e saldırılar düzenlediğini aktardı. İran basınına yansıyan haberlerde, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz Havalimanı yakınlarından İsrail tarafından yeni bir saldırı düzenlendiği ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Basına yansıyan haberlerde, Tebriz'e yönelik son saldırıda üç can kaybını olduğu belirtildi. AFP haber ajansı da ülkenin kuzeybatısında yeni patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran devlet basınına dayandırılan haberde, Doğu Azerbaycan'da yeni patlamaların duyulduğu bilgisi verildi.

12.00 - "BALİSTİK FÜZELER HEDEF ALINDI" İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında İran'ın İsrail'e çevrili balistik füzelerinin hedef alındığını söyledi. İran'ın 100'den fazla İHA gönderdiğini ve bunların çoğunun etkisiz hale getirildiğini savunan yetkili, "İran'ın vereceği yanıta bağlı olarak bu durumun günlerce sürmesine hazırlıklı olduklarını" kaydetti. İran'daki saldırılara katılan tüm pilotların "güvenli bir şekilde İsrail'e döndüğünü" söyleyen yetkili, İsrail ordusunun halen daha olayların nasıl gelişeceğini tespit etmeye çalıştığını belirtti.

11.00 - İSRAİL: SALDIRI TAMAMLANDI İran ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e verilecek yanıt sınır tanımayacak" ifadelerine yer verilirken, İsrail ordusu İran'da onlarca radar ve karadan havaya füze fırlatma rampasının imha edildiğini açıkladı.



İsrail güvenlik kaynakları, dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı komandoların saldırılardan önce İran'da operasyonlar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.



İsrail ordusu, bugün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında yaptığı açıklamada, İran'ın "hava savunmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırının tamamlandığını" duyurdu.

10.45 - İRAN'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi.



Natanz'daki nükleer tesisin hedef alındığı saldırının ardından sızıntı olmadığı da ifade edildi.



UAEA'dan yapılan açıklamada ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı bilgisi verildi.



UAEA, Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar hasar oluşmadığını bildirdi. Söz konusu tesisin büyük bir bölümünün yer altında bulunduğu ifade edildi. İran, İsrail'in saldırısında İsfahan nükleer tesisinin isabet almadığını açıkladı.



İran'ın BM misyonundan CNN'e yapılan açıklamaya göre, İran, İsrail'in son saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapılmasını talep etti.

10.30 - "ÜRDÜN, HAVA SAHASINA GİREN İHA'LARI İMHA ETTİ"

Ürdün devlet basını da Ürdün'ün hava sahasına giren füze ve İHA'ların imha edildiği bilgisini verdi.



AFP haber ajansının haberinde de başkent Amman'da sirenlerin çaldığı ve hükümetin halka evde kalma çağrısı yaptığı aktarıldı.



İsrail ordusu, İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini açıkladı.



AFP haber ajansı, İsrail'in saldırısının ardından İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, İsrail ordusunun bu İHA'lara engel olmaya çalıştığını aktardı. Buna göre, İsrail ordusu, İHA ile saldırıların son birkaç saat içinde gerçekleştiğini bildirdi.

10.15 - "İSRAİL, İRAN İHA'LARINA SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDE MÜDAHALE EDİYOR" İsrail ordu sözcüsü, saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail hava kuvvetlerinin Suudi Arabistan üstünde İHA'ları durdurmaya başladığını aktardı. İsrail ordusu, İran'dan gelen İHA'lara İsrail toprakları dışında müdahale edilmeye başlandığını doğruladı.



Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı, saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

﻿10.00 - İRAN, NÜKLEER MÜZAKERELERE KATILMAYACAK İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleKer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.



İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

﻿09.30 - DEVRİM MUHAFIZLARI VE GENELKURMAYA ATAMALAR Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.



Fars Haber Ajansı da Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.



Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.



İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine, Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi, eski içişleri bakanı ve eski devrim muhafızları komutanıydı.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

09.00 - HAVA SAHALARI KAPATILDI Saldırının adını "Yükselen Aslan" olarak duyurulmasının ardından ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı da uçuşlara kapatıldı.



İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.



Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.



Tel Aviv Belediyesi, İran'a saldırıların ardından bugün gerçekleşmesi planlanan Onur Yürüyüşü'nün iptal edildiğini açıkladı.



Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattı.



İsrailli havayolu şirketleri Arkia ve El Al, uçaklarını İsrail'den çıkardığını açıkladı.



Bir diğer İsrail merkezli havayolu şirketi Israir de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan uçaklarını tahliye ettiğini ve başka bir bölgeye gönderdiğini bildirdi.



﻿08.30 - ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" açıklaması yaptı.



Beyaz Saray, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.



İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.



Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor" ifadesini kullandı.



İsrail ordusu, bir sonraki duyuruya kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.



08.00 - İLK AŞAMA TAMAMLANDI, İKİNCİ DALGA SALDIRILAR BAŞLADI İsrail ordusu "Onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı" açıklaması yaptı.



Ordudan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı" ifadesi kullanıldı.



İsrail Ordu radyosu "ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını" açıkladı.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, binlerce yedek askerin göreve çağırıldığını duyurdu.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



"İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle."



Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık" açıklaması yaptı.

İRAN VE İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMALAR Saldırının ardından İsrailli bir yetkili, İsrail medyasına yaptığı açıklamada operasyondan önce ABD yönetimine haber verildiğini söyledi. Yetkili "İran konusunda Washington ile tam koordinasyon içindeyiz" dedi.



Almanya'nın Der Spiegel haftalık siyaset dergisi de saldırıdan kısa süre önce Almanya hükümetinin bilgilendirildiğini yazdı. Buna göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gece saat 03.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı.



"Uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme hakkımız var" denilen Dışişleri açıklamasında "İsrail'in baş destekçisi olan ABD, İsrail'in maceracı hareketlerinden sorumlu olacaktır" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada "İsrail saldırısı küresel güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı" denildi.



İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi.



Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler" dedi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" diye konuştu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.



Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.



İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

DÜNYA NASIL TEPKİ GÖSTERDİ? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, saldırılara ilişkin olarak, "ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerinin tansiyonu düşürmek için çalışması gerektiğini, bugünün en önemli meselesinin bu olduğunu" söyledi. AB'DEN İTİDAL ÇAĞRISI Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası taraflara itidal ve misillemeden kaçınma çağrısında bulundu.



Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti.



Tarafları itidal, gerilimi düşürme ve misillemeden kaçınmaya davet eden von der Leyen, bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik çözüme "her zamankinden daha acil" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X hesabından, Orta Doğu'daki durumun "tehlikeli" olduğunu kaydederek, tarafları itidalli davranmaya ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çağırdı.



Kallas, gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi. KATAR, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E KINAMA Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kınadı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları, İran'ın egemenliğine aykırı olarak nitelendirildi. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de İsrail'in saldırısını kınadı. Katar, saldırıların İran'ın egemenliği ve güvenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA Ürdün de saldırılara ilişkin açıklamasında İsrail'in saldırılarını kınayaak saldırının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. İNGİLTERE: ENDİŞE VERİCİ İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Starmer, tüm tarafları "geri adım atmaya ve tansiyonu acilen düşürmeye" çağırdı. "İNGİLTERE İSRAİL'İ KORUMAYACAK" Öte yandan, İngiltere'nin The Times gazetesinin savunma haberleri editörü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail saldırılarına yapacağı olası bir misillemeye karşı İngiltere'nin İsrail'i korumayacağını söyledi. FRANSA: DAHA ÖNCE ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRMİŞTİK Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in tüm saldırılara karşı kendisini savunma hakkını teyit ettiklerini söyledi. Barrot, açıklamasında, Fransa'nın İran'ın nükleer programı konusundaki endişelerini pek çok kez dile getirdiğini belirtti. Barrot, taraflara gerilimin daha da tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu. IRAK'TAN KINAMA Irak hükümeti de İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak saldırının tekrarını önleyecek somut ve kararlı tedbirler alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.



Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Avvadi, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırısının uluslararası hukukun temel ilkelerine ve BM yasasına açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayarak bunun küresel barış ile güvenliği tehdit ettiğini belirtti. HAMAS: BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRABİLİR Saldırıların ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tehlikeli olduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği ifade edildi.

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