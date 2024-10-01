İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı: 500 füze ateşlendi

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu sürereken, İran misilleme saldırısı başlattı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu. İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi. İran kaynaklarına göre ise 500'e yakın füze ateşlendi, ses hızını aşan füzeler de kullanıldı. İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı. KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ



Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü.



AFP haber ajansı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.



İsrailli Haaretz gazetesi ise saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.



İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK, YANIT VERECEĞİZ



İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.



İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.



Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.



Reuters, saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiğini belirtti.



Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.



BIDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI



ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.



Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.



Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.



Saldırının ardından Ürdün'den yapılan açıklamada Ürdün hava sahasının iki saat kapalı tutulacağı belirtildi.



İsrail, saldırının ardından hava sahasını yeniden açarak uçuşların önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlamalar başladı.