İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı: Dünya nasıl tepki verdi?

BM: DURMA ZAMANI, BARIŞ GALİP GELMELİ



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise tarafların birbirini hedef alması hakkında "Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" dedi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere acil toplandı.



İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Emir Said İrevani, saldırıların ABD desteğiyle yapıldığını söyledi.



İsrail'in Birleşmiş Milletler Danny Danon ise İran'ın nükleer programını hedef aldı. İran'a karşı "çok geç olmadan" harekete geçmek zorunda olduklarını ifade etti.



Rusya'nın BM Temsilcisi İsrail'in saldırılarını kınarken, ABD Temsilcisi ise Tahran yönetimini hedef aldı.



PAPA LEO: DURUM CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜLEŞTİ



Papa Leo, Ortadoğu'daki son gerginliği değerlendirirken, “İran ve İsrail’deki durum ciddi şekilde kötüleşti ve böylesine hassas bir dönemde sorumluluğa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.” diyerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.