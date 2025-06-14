İran'dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv'de sirenler susmadı
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları gece boyu aralıklarla devam etti. İsrail gece yarısı Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. İran da Tel Aviv ve çevresini balistik füzelerle hedef almaya devam etti.
İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.
İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.
NÜKLEER TESİSTE SIZINTI
Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.
İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.
İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.
İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.
04.30 - İSRAİL DUYURDU: İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, füzeleri engellemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.
02.30 - İSRAİL MEHRABAD HAVALİMANI ÇEVRESİNİ VURDU
Havalimanı çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
Ayrıca uzun süredir Tahran merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Hava savunma sistemleri de hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.
01.30- İSRAİL ORDUSU: "ÜLKE GENELİNDE SIĞINAKLARDAN ÇIKILMASI GÜVENLİ"
Bir süre sonra İsrail ordusundan "Ülke genelinde sığınaklardan çıkılması güvenli" açıklaması yapıldı.
23.50 - İSRAİL YENİ SALDIRI BAŞLATTI
AFP muhabiri, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail ordu radyosu da İran'daki hedeflere yeniden saldırı başlatıldığını doğruladı.
22.20 - NATANZ NÜKLEER TESİSİNDE RADYASYON SIZINTISI
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi.
Grossi, BM Güvenlik Konseyi'ne göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği tesisin yok edildiğini de aktardı.
22.15 - NETANYAHU: İRAN HALKINA REJİME KARŞI AYAKLANMASI İÇİN BİR FIRSAT
Netanyahu, "İran hiç bu kadar zayıf olmamıştı. İran halkına rejime karşı ayaklanması için bir fırsat" dedi. Netanyahu, "Sizinleyim, İsrail halkı sizinle" dedi.
21.12 - TAHRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME: GERÇEK VAAT 3 OPERASYONU
İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını açıkladı. İran medyası, Tahran'ın "Gerçek Vaat 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.
Reuters, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırı sirenlerinin duyulduğunu aktardı.
Tel Aviv'de ve Kudüs'te birçok patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.
IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'de onlarca hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
TEL AVİV VURULDU
İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığı belirtildi.
İsrail ordusu, İsrail'e onlarca füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha açıldığını duyurdu. İran medyası da İsrail'e yönelik ikinci dalga füzelerin fırlatıldığını aktardı.
İsrail ordusu, ülkenin tamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı.
Üst düzey İranlı yetkili, "İntikamımız yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkı öldürdükleri için ağır bedel ödeyecekler. İsrail'de hiçbir yer güvenli değil, intikamımız acı verici olacak" dedi.
İran'ın misillemesinin ardından ilk bilgilere göre 7 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı.
İsrailli yetkilinin aktardığına göre İran'ın saldırısının püskürtülmesinde ABD güçleri de rol aldı.
İran Devlet Televizyonu, İsrail'e üçüncü dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı, "İtidal çağrılarını reddediyoruz" dedi.
İsrail ise İran'ın sivillerin üzerine füze atarak kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.
İsrail ordusu, halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu. İsrail, saldırıda sınırlı sayıda binanın etkilendiğini, bazılarının şarapnel parçaları nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı.
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