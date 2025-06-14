İran'dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv'de sirenler susmadı

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.

İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

