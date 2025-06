İran'dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv'e yüzlerce füze fırlatıldı

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.



Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.



İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı. Nournews haber sitesi, Tahran'da 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin yaralandığını yazdı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, Tebriz'de can kaybını 18 olarak duyurdu.



İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.



İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.



İran, İsrail'e "Gerçek Vaat 3" operasyonunu gerçekleştirdi. Yüzlerce füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.