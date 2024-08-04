İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

İranlı bir yetkilinin El Cezire'ye yaptığı açıklamada, “Tahran’ın yanıtsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İran'dan İsrail'e tehdit: "Yanıtımız sert ve acı verici olacak"

Katar merkezli El Cezire, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Tahran ziyaretine ilişkin bilgilere yer verdi.

Haberde Tahran yönetiminin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'ye biri Ürdün liderliğine, diğeri ise ABD ve 'e yönelik iki mesaj ileteceğini açıkladı.

İranlı yetkili yaptığı açıklamada, “Tahran’ın yanıtsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır” dedi.

İranlı yetkili, İsrail'in 'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu durumu kontrol altına almak için arabulucular gönderdiğini, ancak bunun faydasız olduğunu belirterek, “İsrail şu anda, Tahran'ı caydırıcılığı olmayan zayıf bir ülke olarak göstermek amacıyla İran'ı yanıt vermemeye zorlamaya çalışıyor. İsrail tüm tabuları çiğnedi ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Bunun bedelinin ağır olacağı konusunda hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

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