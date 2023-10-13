İran'dan İsrail'e uyarı: Bölgede yeni cephe açılır (Hizbullah'la görüştü)

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.



Filistin ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in tamamen kuşattığı Gazze'ye yönelik katliama giriştiğini ve ABD başta olmak üzere bazı tarafların da Tel Aviv yönetimine destek verdiğini hatırlatan Abdullahiyan, "Bu şartlarda her türlü ihtimal gerçekleşebilir ve bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz." dedi.



Abdullahiyan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"nun tamamen Filistinlilere özgü ve İsrail yönetiminin radikal yaklaşımlarından kaynaklanan koşulların bir sonucu olduğunu vurguladı.



HİZBULLAH LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ