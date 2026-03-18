İran’dan İsrail’e yeni füze saldırıları: En az 2 kişi hayatını kaybetti

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.



Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde yaşayan 2 kişinin balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.



İsrail basını hayatını kaybedenlerin 70’li yaşlarındaki bir çift olduğunu duyururdu.



Ayrıca Tel Aviv’in doğusundaki Bnei Brak şehrinde yaşayan 25 yaşında bir kişinin şarapnel parçası nedeniyle elinden yaralanarak Ichilov Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.



İran saldırıları sonucunda birçok bölgede meydana gelen maddi hasar amatör kameralara yansıdı.