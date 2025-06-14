İran'dan İsrail'e yeni karşı saldırı: İran füzeleri İsrail semalarında
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları aralıklarla devam ediyor. İran, üç ülkeye saldırılarını durdurmaya çalışmaları halinde bölgedeki üs ve gemilerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu. İsrail'in gün boyu aralıklarla süren saldırılarının ardından İran'ın karşı saldırı başladı.
İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.
İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.
NÜKLEER TESİSTE SIZINTI
Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.
İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.
İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.
İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.
23.05 - İRAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İsrail ordusu İran'dan atılan füzeler tespit ettiklerini açıkladı.
İsrail ordusu, halktan güvenli yerlere gitmelerini, ikinci bir bigilendirmeye kadar orada kalmalarını istedi.
İran Devlet Televizyonu da İsrail'e karşı yeni saldırının başladığını duyurdu.
23.00 - İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDA BİR KAYIP DAHA
21.20 - İRAN BASINI: 6 BÖLGE SALDIRI ALTINDA
İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.
İran Resmi Haber Ajansı ise, İran donanmasının Hint Okyanusuna giren İngiliz savaş gemisini engellediğini duyurdu.
20.34 - İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: ŞU ANDA İRAN'I VURUYORUZ
İsrail Ordu Sözcüsü, şu saat itibariyle İran'a saldırıların devam ettiğini söyledi. Sözcü, "İran'ın hala İsrail'e ağır hasar verebilecek cephaneliği var. İran'ın saldırıları henüz bitmedi." dedi.
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği görülüyor.
19.45 - ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI: 4 KRİTİK BİNA HASAR GÖRDÜ
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsfahan'da uranyum dönüştürme tesisi ve yakıt plakası üretim tesisi dahil olmak üzere 4 kritik binanın hasar gördüğünü açıkladı.
İsfahan'da Natanz'daki gibi bir radyasyon sızıntısı beklenmiyor.
18.50 - PEZEŞKİYAN: İSRAİL SALDIRILARA DEVAM EDERSE DAHA SERT YANIT VERİLECEK
İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık bu ülkedeki birçok noktayı hedef alan füze operasyonlarına ilişkin Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlığın devam etmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü karşılık verecektir." uyarısında bulundu.
Pezeşkiyan, İsrail saldırıları devam ederse nükleer müzakerelere katılmayacaklarını söyledi.
18.22 - İRAN MEDYASI: ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI
İran medyası saldırının ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.
İsrail saldırılarının ardından Hüney Pars sahasının 14'üncü fazından günlük 12 milyon metreküp gaz üretimi geçici olarak durduruldu.
17.40 - NETANYAHU: SALDIRILAR, İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI BİRKAÇ YIL GERİYE İTTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. İran'a 2 gündür düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini belirten Netanyahu, "Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu, bu füzeleri İran'ın İsrail'i yok etmek için kullanmayı planladığı bir başka yöntem olarak tanımladı. Tahran'ın bu tür silahları üretme kabiliyetini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" ifadelerini kullanarak, "şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını" belirtti.
17.20 - "İRAN BU GECE YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATACAK"
Saldırıların cuma gecesi görülen misilleme saldırılarına benzeyeceği aktarıldı.
15.50 - İSRAİL: İRAN ARTIK DOKUNULMAZ DEĞİL
Ordu Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılara değindi. Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.
Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil" yorumunda bulundu.
Defrin, İran'a ait hava savunma sistemlerine yönelik saldırılar sayesinde "İsrail uçak ve insansız hava araçlarının Tahran üzerinde serbestçe uçtuğunu" savundu.
15.10 - İRAN: İSRAİL ORDUSUNA AİT F-35 DÜŞÜRÜLDÜFoto: Arşiv
İran, ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı semalarında bir İsrail F-35 savaş uçağı düşürüldü. Pilotun uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.
İran, dün de ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. İsrail ordusu ise iddiayı yalanlamıştı. İran medyasında düşürülen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayımlanmıştı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR"
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların olası sonuçları merak edilirken, İranlı milletvekili İsmail Kosari, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ciddi şekilde değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.
İran ve ABD arasında yarın Umman'da yapılması planlanan nükleer müzakerelerin yeni turu konusunda konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İsrail saldırıları sürdüğü sürece diplomatik görüşmelere katılmak anlamsız" ifadelerini kullandı.
14.15 - İSRAİL: İRAN'IN SALDIRILARINDA 7 ASKER YARALANDI
İsrail ordusu, İran'ın gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırılarında yedi askerin yaralandığını duyurdu.
Açıklamada askerlerin hangi noktaya düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı belirtilmezken saldırı sonrasında hastanede tedavi altına alınarak taburcu edildikleri aktarıldı.
13.45 - SURİYE HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI
Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülke hava sahasının sivil trafiğe tamamen yeniden açıldığını duyurdu.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasıyla geçici süreyle kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını açıkladı.
Suriye hava sahasının artık güvenli ve kullanıma açık hale geldiği, bölgedeki durumun izlendiği ve gerek duyulması halinde hava güvenliğini en üst düzeyde tutmak için ek tedbirlerin alınabileceği vurgulandı
13.40 - KİRMANŞAH'TAKİ ASKERİ ÜSTE PATLAMAİsrail, 13 Haziran'da da Kirmanşah'a saldırı düzenlemişti.
İran basını, ülkenin batısındaki Kirmanşah kentinde bulunan bir askeri üste patlama olduğunu, bögeden dumanların yükseldiğini aktardı.
İHA haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in düzenlediği saldırıda İmam Hasan Kışlası ile Burucerd’deki bir otomotiv fabrikası hedef alındı.
Saldırı sırasında kışlada art arda patlamalar meydana gelirken, bölgeyi yoğun siyah dumanın sardığı aktarıldı.
Loristan eyaletinin kuzeybatısında yer alan Oştorinan kentinin bazı noktalarının da hedef alındığı, ayrıca Burucerd kentinde bulunan bir otomotiv fabrikasının saldırıda isabet aldığı ifade edildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının birçok sivil noktayı da hedef aldığını bildirdi. Haberde, İlam eyaletine bağlı Musiyan kentinde bir itfaiye binasının vurulduğu, ayrıca Huzistan eyaletindeki Abadan şehrinde yer alan Şehit Tendguya Anıtı’nın da hava saldırılarında hedef alındığı aktarıldı.
12.55 - "İRAN'DAKİ İKİ NÜKLEER TESİSTE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HASAR OLUŞTU, 9 NÜKLEER BİLİM İNSANI ÖLDÜ"
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'daki iki nükleer tesise saldırdığı ve buralarda ciddi hasara yol açtığı ileri sürüldü. İsrailli ordu yetkilisinin açıklamasında, bu iki tesisin İsfahan ve Natanz nükleer tesisleri olduğu, her iki tesisin de önemli ölçüde hasar gördüğü ifade edildi. Yetkili hasarı onarmanın birkaç haftadan fazla süreceğini belirtti. İsrailli askeri yetkili, "Henüz İran'ın Fordow tesisine operasyon düzenlemedik" iddiasında da bulundu.
İsrailli yetkilinin iddiasına göre, İran İsrail'e yüzlerce füze ve İHA fırlattı ve bunların çoğu engellendi. Yetkili, İran'ın İsrail'e dört dalga halinde yaklaşık 200 balistik füze fırlattığı bilgisini verdi.
İsrailli askeri yetkili, "İsrail halen İran'da operasyonlarını sürdürüyor ve kısa süre önce Tahran'ı vurdu" diye konuştu.
İsrail ordusunun açıklamasında "İran'da 150'den fazla hedefin yüzlerce mühimmatla vurulduğu" ve "dokuz üst düzey İranlı nükleer bilim insanının öldürüldüğü" iddia edildi.
İran'ın Tesnim haber ajansı da İsrail'in saldırılarında üç İranlı nükleer bilim insanının öldürüldüğünü aktardı. Hayatını kaybeden üç bilim insanının Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari ve Saeid Borji olduğu aktarıldı.
İran'dan dün yapılan açıklamada, saldırılarda altı nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Tesnim, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup üç kişinin de kuzeybatıdaki Zencan kentinde yaşamını yitirdiğini aktardı.
12.30 - İDDİA: İRAN, İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI BİNASINI VURDU
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi. ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.
Öte yandan, The New York Times (NYT) gazetesinin görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi.
Görüntülerde, Tel Aviv'in "Kirya" ismini verilen Savunma Bakanlığı kompleksindeki Marganit Kulesi'nin dikkat çektiği paylaşıldı.
İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.
12.15 - İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.
Katz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor, özellikle Tahran'da yaşayanların İsrail vatandaşlarına verilen bariz zararın ağır bedelini ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor. Hamaney İsrail iç cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak."
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.
12.05 - İRAN'IN BATISINDA YENİ PATLAMALAR
İran'ın Fars haber ajansı, ülkenin batısındaki üç bölgede patlama sesleri ve füze saldırılarının olduğunu aktardı.
Reuters haber ajansı da İran basınına dayandırdığı haberinde, İsrail'in batıdaki Assadabad'da bulunan bir füze alanına düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran'ın Mehr haber ajansı da kuzeybatıdaki Tebriz rafinerisinin yakınlarına saldırı düzenlendiğini ve bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.
İsrail'in yeni saldırılarının Doğu Azerbaycan eyaletini hedef aldığı belirtildi.
12.00 - LÜBNAN HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI
Lübnan haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00’da yeniden açıldığını duyurdu.
Rasamini, "ülke hava sahasını kapatma kararının ve beraberindeki olağanüstü önlemlerin tamamen güvenlik gereklilikleri nedeniyle alınmış olduğunu" belirtti.
Haberde, alınan karar kapsamda Middle East Airlines’in (MEA) uçuşlarını iptal ettiği uçuşları yeni saatlere göre yeniden planlayacağı ve bu konuda en kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacağı aktarıldı.
11.45 - İRAN'DAN 3 ÜLKEYE UYARI
İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran, İsrail'e yönelik saldırılarının durdurulmasına yardımcı olmaları halinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın bölgedeki üslerinin ve gemilerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu.
11.30 - TAHRAN'DA APARTMANA DÜZENLENEN SALDIRIDA 60 KİŞİ ÖLDÜ
İran devlet televizyonu, İsrail'in başkent Tahran'daki bir apartmana düzenlediği saldırıda aralarında 20 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
11.20 - İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI SİNYALİ: "TAHRAN YOLU AÇILDI"İsrail'in saldırısı altındaki Tahran semaları.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü. Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.
Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü.
İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.
İRAN HAVA SAHASI İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK
İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın hava sahasının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı belirtildi. IRNA haber ajansına konuşan bir kurum yetkilisi, "Yolcuların güvenliğini sağlamak adına ülkedeki herhangi bir havalimanında ikinci bir emre kadar hiçbir uçuş yapılmayacak" ifadelerini kullandı.
10.15 - İRAN: İKİ KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın ISNA haber ajansının haberine göre, İran, İsrail'in saldırılarında Fordo nükleer tesisinin "sınırlı hasar aldığını" doğruladı.
Buna göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, "Fordo zenginleştirme bölgesindeki bazı alanlarda sınırlı hasar var... Ekipman ve materyallerine önemli bir bölümünü halihazırda dışarı çıkarmıştık; büyük çaplı bir hasar ya da kirlilik endişesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey askerlerinden General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetler kurmay kadrosundan olduğu belirtilen iki generalin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.
Saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
09.40 - "İRAN'IN SALDIRILARI SÜRECEK, SAVAŞ ABD ÜSLERİNE DE SIÇRAYACAK"
İran'ın Fars haber ajansının haberine göre, üst düzey İranlı askeri yetkililer "İran'ın saldırılarının devam edeceğini" söyledi.
Fars haber ajansı, askeri yetkililere dayandırdığı haberinde ayrıca "savaşın önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerine de sıçrayacağını" aktardı.
09.00 - "İSRAİL, TAHRAN'DA SAVAŞ UÇAKLARININ OLDUĞU HANGARI HEDEF ALDI"Mehrabad'a saldırının ardından havalimanından alev ve dumanlar yükseldi.
İran devlet basını, İsrail'in Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısının savaş uçaklarının bulunduğu hangarı hedef aldığı bilgisini verdi.
İsrail ordusu ise dün gece Tahran ve çevresinde İran'ın savunma sistemlerini vurduklarını ileri sürdü.
08.30 - İSRAİL'DE YENİDEN SİRENLER ÇALIYORİran'ın saldırısında İsrail'de bir bina yıkıldı.
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının tespit edildiğini ve İsrail'de çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.
İsrail'in Haaretz gazetesi, Lut Gölü bölgesinde de roket uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini paylaştı. İsrail ordusu, bu bölgede İran'dan gönderilen İHA'lara müdahale edildiğini açıkladı.
Ordu, İran'ın fırlattığı çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.
İsrail ordusundan daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail hava kuvvetlerinin gece saatlerinde onlarca hedefi vurduğunu, bunların arasında yüzeyden hava füze altyapısının da olduğunu ileri sürdü.
08.00 - İRAN BASINI: İSRAİL İHA'LARI SINIRDA GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
İran devlet basını, Salmas sınırında İsrail'e ait bazı insansız hava araçlarının (İHA) düşürülüp geri püskürtüldüğünü aktardı.
Öte yandan, Ürdün'ün Havacılık Komisyonu, ülkenin hava sahasının bugün yerel saatle 07.30 itibarıyla yeniden açıldığını açıkladı. Ürdün, hava sahasını dün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapatma kararı almıştı.
06.30 - İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
İsrail devlet televizyonu, İsrail'in merkezine isabet eden İran füzesi nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Resmi rakama göre İsrail'de ölü sayısı 2'ye yükseldi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre ise ölü sayısı 3. İran saldırılarında en az 91 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu ise hava kuvvetlerinin İran'daki hedefleri vurmaya devam ettiğini duyurdu.
04.30 - İSRAİL DUYURDU: İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, füzeleri engellemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.
02.30 - İSRAİL MEHRABAD HAVALİMANI ÇEVRESİNİ VURDU
Havalimanı çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
Ayrıca uzun süredir Tahran merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Hava savunma sistemleri de hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.
01.30- İSRAİL ORDUSU: "ÜLKE GENELİNDE SIĞINAKLARDAN ÇIKILMASI GÜVENLİ"
Bir süre sonra İsrail ordusundan "Ülke genelinde sığınaklardan çıkılması güvenli" açıklaması yapıldı.
23.50 - İSRAİL YENİ SALDIRI BAŞLATTI
AFP muhabiri, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail ordu radyosu da İran'daki hedeflere yeniden saldırı başlatıldığını doğruladı.
22.20 - NATANZ NÜKLEER TESİSİNDE RADYASYON SIZINTISI
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.
Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi.
Grossi, BM Güvenlik Konseyi'ne göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği tesisin yok edildiğini de aktardı.
22.15 - NETANYAHU: İRAN HALKINA REJİME KARŞI AYAKLANMASI İÇİN BİR FIRSAT
Netanyahu, "İran hiç bu kadar zayıf olmamıştı. İran halkına rejime karşı ayaklanması için bir fırsat" dedi. Netanyahu, "Sizinleyim, İsrail halkı sizinle" dedi.
21.12 - TAHRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME: GERÇEK VAAT 3 OPERASYONU
İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını açıkladı. İran medyası, Tahran'ın "Gerçek Vaat 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.
Reuters, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırı sirenlerinin duyulduğunu aktardı.
Tel Aviv'de ve Kudüs'te birçok patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.
IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'de onlarca hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
TEL AVİV VURULDU
İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığı belirtildi.
İsrail ordusu, İsrail'e onlarca füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha açıldığını duyurdu. İran medyası da İsrail'e yönelik ikinci dalga füzelerin fırlatıldığını aktardı.
İsrail ordusu, ülkenin tamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı.
Üst düzey İranlı yetkili, "İntikamımız yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkı öldürdükleri için ağır bedel ödeyecekler. İsrail'de hiçbir yer güvenli değil, intikamımız acı verici olacak" dedi.
İran'ın misillemesinin ardından ilk bilgilere göre 7 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı.
İsrailli yetkilinin aktardığına göre İran'ın saldırısının püskürtülmesinde ABD güçleri de rol aldı.
İran Devlet Televizyonu, İsrail'e üçüncü dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı, "İtidal çağrılarını reddediyoruz" dedi.
İsrail ise İran'ın sivillerin üzerine füze atarak kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.
İsrail ordusu, halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu. İsrail, saldırıda sınırlı sayıda binanın etkilendiğini, bazılarının şarapnel parçaları nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı.
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