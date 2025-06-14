İran'dan İsrail'e yeni karşı saldırı: İran füzeleri İsrail semalarında

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'daki iki nükleer tesise saldırdığı ve buralarda ciddi hasara yol açtığı ileri sürüldü. İsrailli ordu yetkilisinin açıklamasında, bu iki tesisin İsfahan ve Natanz nükleer tesisleri olduğu, her iki tesisin de önemli ölçüde hasar gördüğü ifade edildi. Yetkili hasarı onarmanın birkaç haftadan fazla süreceğini belirtti. İsrailli askeri yetkili, "Henüz İran'ın Fordow tesisine operasyon düzenlemedik" iddiasında da bulundu.

İsrailli yetkilinin iddiasına göre, İran İsrail'e yüzlerce füze ve İHA fırlattı ve bunların çoğu engellendi. Yetkili, İran'ın İsrail'e dört dalga halinde yaklaşık 200 balistik füze fırlattığı bilgisini verdi.

İsrailli askeri yetkili, "İsrail halen İran'da operasyonlarını sürdürüyor ve kısa süre önce Tahran'ı vurdu" diye konuştu.

İsrail ordusunun açıklamasında "İran'da 150'den fazla hedefin yüzlerce mühimmatla vurulduğu" ve "dokuz üst düzey İranlı nükleer bilim insanının öldürüldüğü" iddia edildi.

İran'ın Tesnim haber ajansı da İsrail'in saldırılarında üç İranlı nükleer bilim insanının öldürüldüğünü aktardı. Hayatını kaybeden üç bilim insanının Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari ve Saeid Borji olduğu aktarıldı.



İran'dan dün yapılan açıklamada, saldırılarda altı nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Tesnim, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup üç kişinin de kuzeybatıdaki Zencan kentinde yaşamını yitirdiğini aktardı.