İran'dan İstanbul'daki ABD görüşmesi öncesi mesaj, "Tahran herhangi bir senaryoya hazır"

İran ve ABD nükleer anlaşma için masaya Türkiye'de oturacak. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cuma günü İstanbul'da buluşması beklenirken İranlı yetkililer Reuters'a buluşmayla ilgili konuştu.

İranlı diplomatik kaynağın aktardığına göre Tahran, İstanbul'daki görüşmelere “ne iyimser ne de kötümser” bakıyor. “İstanbul görüşmesi ABD'nin ciddi ve sonuç odaklı görüşmeler yapma niyetini gösterecek” ifadesi kullanılırken, Tahran'ın azami derecede savunma hazırlığında olduğu ve herhangi bir senaryoya hazır olduğu belirtildi. “Tahran'ın savunma kabiliyetleri tartışılamaz” denildi.

ABD ile İran arasındaki gerginlikte diyalogların sürmesi olumlu karşılanırken Witkoff ve Arakçi, ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.