İran'dan Japonya'ya: Basra Körfezi'ne askeri güç gönderme

Japonya'nın NHK televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın Basra Körfezi'nde yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına karşı olduğunu söyledi.



Basra Körfezi ve çevresinde ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye askeri güç göndermeyi planlayan Tokyo hükümetinin konuyla ilgili nihai kararını beklediklerini ifade eden Arakçi, "Herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmıyoruz" dedi.



Arakçi, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile gerçekleştirdiği görüşmede de İran'ın tutumunu kendisine ilettiğini aktardı.



Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı. Körfez'de 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.



Bu olayların ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.



Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin koalisyonuna katılmayacaklarını ancak Japonya'ya petrol taşıyan tanker ve gemilerin güvenliğini sağlamak için bölgeye savaş gemileri göndereceklerini duyurmuştu.

