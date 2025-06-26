İran'dan kritik nükleer kararı! Konseyden onay çıktı

İran'ın Anayasası Koruyucular Konseyi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğini durdurmak için meclisten gönderilen tasarıyı onayladı.



Haber, İran'ın Genç Gazeteciler Kulübü (YJC) internet haber sitesinde yer aldı.



İran meclisi, IAEA ile iş birliğinin sonlandırılmasına yönelik tasarıyı dün onaylamıştı.



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün tasarısının mecliste kabul edilmesinin ardından açıklama yapmıştı.

Kalibaf, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya alıyor" demişti.