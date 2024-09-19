İran'dan Lübnan açıklaması: Büyükelçimizin yaralanmasına yol açan saldırıya gerekli cevabı verme hakkımızı koruyoruz

İran, Lübnan'da Büyükelçi Mücteba Emani'nin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza ettiğini bildirdi.

İran'dan Lübnan açıklaması: Büyükelçimizin yaralanmasına yol açan saldırıya gerekli cevabı verme hakkımızı koruyoruz

'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin 'daki olaylar hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektuba ulaştı.

İran'ın, "Haydut İsrail rejiminin" Lübnan'daki "sabotaj ve terör" faaliyetlerini en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan mektupta, İsrail'in söz konusu eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve barış ile güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Mektupta, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, "rejime" destekleri nedeniyle hatalı faaliyetlerinden de sorumlu oldukları ifade edildi.

"İran, Lübnan'daki büyükelçisinin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza etmektedir." denilen mektupta, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in terör faaliyetini kınama çağrısı yapıldı.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini de şiddetle kınaması gerektiği belirtilerek, Konseyden "terör rejimine" karşı gerekli adımları atması istendi.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

DÜNYA HABERLERİ

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Zamal 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Zamal 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı

Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı

Kanada'dan Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere yaptırım

Kanada'dan Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere yaptırım

Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı

Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı

Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: Savaşta yeni aşama başladı

Siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: Savaşta yeni aşama başladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...