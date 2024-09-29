İran'dan misilleme açıklaması: "İsrail'e tepki uygun zamanda, tercihimize göre verilecek"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." ifadelerini kullandı.



İRANLI MİLLETVEKİLLERİ NASRALLAH SUİKASTINA TEPKİ GÖSTERDİ



Öte yandan İran Meclisi'nde Nasrallah'a suikast düzenlenmesi protesto edildi.



İran devlet televizyonuna göre, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İsrail, cinayetlerini ABD'nin askeri, istihbarat, medya ve mali desteğiyle gerçekleştiriyor. ABD bütün bu cinayetlerin ortağıdır." dedi.

Bölgedeki direniş güçlerini desteklemenin ülkenin güvenlik stratejileri arasında yer aldığını dile getiren Kalibaf, "Rehberin (ülke lideri Ali Hamaney) talimatı gereği direniş güçlerine en üst seviyede yardım etmede tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kalibaf'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.



İRAN MECLİS BAŞKANI KALİBAF'TAN "LÜBNAN'IN YANINDAYIZ" MESAJI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde de ülkesinin Lübnan'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre; Kalibaf, Hasan Nasrallah'ın vefatı dolayısıyla Berri'ye taziyelerini iletti.



İSRAİL'İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1052 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.



Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.



İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.