İran'dan misilleme açıklaması: Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi.

İran ve bölgedeki müttefikleri daha önce yaptıkları açıklama "intikam" sözü vermişti.

İran Devlet Televizyonu ise dün gece, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.

HAMANEY: SİYONİST REJİM BİTTİ

İran dini lideri Ali Hamaney ise sosyal medyadan geçen sene paylaştığı bir gönderiyi profiline sabitledi. Gönderide, "Siyonist rejim bitti" ifadesi yer alıyor.

ABD İSRAİL'E DESTEK EMRİ VERDİ

İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği de bölgede bulunan vatandaşlarını uyardı. Vatandaşların olası bir hava saldırısı durumunda kendilerini koruyacak bir sığınak bulmaları ve İsrail'in kuzeyine seyahat etmemeleri istendi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına karşı İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.



ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.



Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.



Bakan Austin, Ortadoğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.



ÇOK SAYIDA SEFER ERTELENDİ



Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren düzenlenecek.



Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.



Dünyanın pek çok ülkesindeki havayolu şirketleri de bölgedeki gerilime kayıtsız kalmadı.



ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.



ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.



Alman Lufthansa ve Yunanistan'ın Aegean Havayolları da, orta doğudaki gerilim nedeniyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.



İSVEÇ, BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI



İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.



HAMAS LİDERİNE SUİKASTİ



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.



İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.