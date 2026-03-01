İran'dan misilleme: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlendi

Saldırıların ardından bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine, aralarında ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyıcılarının da bulunduğu en az 150 tanker Hürmüz Boğazı'nın her iki yakasında demir atarak beklemeye başladı.

Irak, Suudi Arabistan ve Katar gibi petrol üreticilerinin kıyılarında kümelenen gemiler, boğazdaki geçişlerin riskli hale gelmesi nedeniyle açık sularda kaldı. Alman gemicilik şirketi Hapag-Lloyd, bölgedeki kötü güvenlik durumu nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm geçişleri durdurduğunu açıkladı.

Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının haftasonu başlamasının ardından piyasalarda nasıl tepki göreceği ise tartışma yarattı.