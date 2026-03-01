İran'dan misilleme: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlendi
01.03.2026 15:54
ABD ve İsrail'in başlattığı İran operasyonu ikinci gününde devam ederken, İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmeye başladı. Bazı gemilere saldırı düzenlendi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilere saldırdı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve Umman Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamalara göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden Palau bayraklı ve ABD yaptırımı altındaki "Skylight" adlı tanker ile bir başka gemi "bilinmeyen füzeler" tarafından vuruldu. Skylight daha önce
Umman'ın Hürmüz Boğazı'na bakan Musandam Yarımadası açıklarında gerçekleşen saldırılarda, Skylight tankerindeki 20 kişilik mürettebattan dördü yaralanırken, gemilerin makine dairelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Aynı gün Umman’ın Duqm ticari limanına da insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ve bu olayların, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Tahran’ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme dalgasının bir parçası olduğu bildirildi.
Hürmüz Boğazı
Saldırıların ardından bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine, aralarında ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyıcılarının da bulunduğu en az 150 tanker Hürmüz Boğazı'nın her iki yakasında demir atarak beklemeye başladı.
Irak, Suudi Arabistan ve Katar gibi petrol üreticilerinin kıyılarında kümelenen gemiler, boğazdaki geçişlerin riskli hale gelmesi nedeniyle açık sularda kaldı. Alman gemicilik şirketi Hapag-Lloyd, bölgedeki kötü güvenlik durumu nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm geçişleri durdurduğunu açıkladı.
Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının haftasonu başlamasının ardından piyasalarda nasıl tepki göreceği ise tartışma yarattı.