İran'dan misilleme saldırısı. ABD'nin 6 ülkedeki askeri üsleri vuruluyor

KÖRFEZ'DE ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İranlı yetkililer, bölgedeki tüm ABD üslerinin ve artık operasyonel menzilleri içinde olduğunu ve böylece tüm Körfez bölgesinin çatışmanın içine çekildiğini kamuoyuna açıkladılar.

İşte İran tarafından hedef alınan ABD üsleri…

BAHREYN

İlk olarak Bahreyn yönetimi, İran füzelerinin ABD Donanması’na bağlı 5. Filo karargahını hedef aldığını açıkladı. Bölgede siren seslerinin duyulduğu ve halkın panik yaşadığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan gelen paylaşımlarda Juffair, Amwaj, Muharraq gibi farklı semtlerde yüksek sesli patlamalar duyulduğu ve dumanların görüldüğü ifade edildi.

Bahreyn, önemli bir üs konumunda bulunuyor. Bu üs, ABD'nin bölgedeki deniz operasyonları ve askeri varlığının ana merkezlerinden biri olarak görev yapıyor.

KATAR

Katar’ın başkenti Doha’da da çok sayıda patlama meydana geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik “bir dizi füze saldırısının” hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Reuters haber ajansı Doha'da patlama sesleri duyulmaya devam ettiğini aktardı.

Patlamaların, bölgedeki en büyük ABD askeri tesisi olan El Udeyd Hava Üssü yakınlarında da duyulduğu bildirildi. ABD ordusunun bölgedeki en büyük üssü Katar'da.

El Udeyd Hava Üssü, 1996'da kuruldu. 240 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Üste 100 uçak ve drone'lar yer alıyor. 10 bin asker görev yapıyor.

KUVEYT

Misilleme dalgası, Amerikan ordusu için hayati bir lojistik merkezi ve ABD ordusunun karargahı olan Kuveyt'e kadar uzandı.

Görgü tanıkları, İran füzelerinin hava sahasına girmesiyle ülke genelinde yüksek sesli patlamalar ve uyarı sirenleri duyduklarını bildirdi.

Güvenlik durumunun kötüleşmesine tepki olarak, Kuveyt havacılık otoritesi İran'a gidiş ve geliş tüm ticari uçuşları ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da da güçlü patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı, İran’dan atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Devlet haber ajansı, Abu Dabi’de bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran güçlerinin, BAE Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa kullanılan kritik bir askeri tesis olan El Dhafra Hava Üssü'nü hedef alması sonucu Abu Dabi'de çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi.

BAE, saldırının ülkenin egemenliği ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, tırmanışa karşı tüm yanıt haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

ÜRDÜN

Ürdün Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

ABD’nin Ürdün Büyükelçiliği, tüm personeli için “bulunduğun yerde kal” uygulamasını devreye aldığını ve ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm Amerikan vatandaşlarına da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini açıkladı.