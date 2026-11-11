İran'dan misilleme tehdidi: ABD saldırırsa Avrupa'daki üsleri de vurabiliriz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD 'nin ülkesine yönelik olası bir askeri saldırısına karşılık Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini söyledi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Rızai, Washington yönetiminin askeri tehditlerini değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceğini belirten Rızai, böyle bir savaşın kısa süreli olmayacağını ifade etti.

Rızai, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

"AVRUPA'DAKİ ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALABİLİRİZ"

İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere de seslenen Rızai, bu ülkelerin İran'a yönelik olası bir Amerikan saldırısına destek vermemesi gerektiğini söyledi.

Rızai ayrıca, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkeler arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik oluşturulmasını istediklerini belirtti.

İranlı yetkili, nükleer enerjiyle çalışan gemiler ve denizaltılar üzerinde çalıştıklarını bu yüzden de zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

TAHRAN İLE WASHINGTON ARASINDA MÜZAKERE ÇIKMAZI

Rızai'nin açıklamaları, İran ile ABD arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi.

İranlı yetkili, daha önce yaptığı açıklamada Washington ile Tahran arasında halihazırda herhangi bir müzakere yürütülmediğini söylemişti.

Tahran yönetimi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı 'nın açılması için Washington'ın daha önce iletilen yedi koşulu yerine getirmesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Katar'ın arabuluculuk girişimlerinin ardından geniş çaplı çatışmaların yeniden başlaması ihtimalini düşük gördüğünü belirtmiş, ancak İran'ın mevcut ateşkes planını kabul etmemişti.