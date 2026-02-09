İran'dan müzakerelere mesaj. "Yaptırımları kaldırın, zenginleştirilmiş uranyumu seyreltelim"

İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Muhammed Eslami, İran ve ABD arasında müzakereler devam ederken açıklamalarda bulundu. Reuters'a göre Eslami, İran'a uygulanan yaptırımların tümünün kaldırılması karşılığında Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu seyreltmeye razı olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen ABD ve İran heyetleri özellikle nükleer anlaşma konusunda uzlaşı arayışındaydı. Görüşmeler bu hafta Umman'ın başkenti Muskat'ta devam edecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelerin ancak "İran halkının hakları kabul edilip saygı gösterildiğinde" başarılı olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Tahran'da düzenlenen diplomatik bir forumda konuşan Arakçi, İran'ın ülkenin nükleer programıyla ilgili "herhangi bir soru veya belirsizliği" diplomasi yoluyla "cevaplamaya" ve "açıklığa kavuşturmaya" hazır olduğunu belirtti. "Bilgi bombardımanla yok edilemez; teknoloji yok edilemez. Teknoloji var, bilgi var ve müzakereden başka alternatif yok," dedi.

ABD'nin İran yakınlarındaki Basra Körfezi sularında askeri yığılmasının ardından haftalarca süren gerginliğin ardından Tahran ve Washington arasındaki görüşmeler Muskat kentinde yeniden başladı.