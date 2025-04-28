İran’dan Netanyahu’ya Trump tepkisi: Ne yapıp yapamayacağını dikte ediyor

İran ve ABD arasında cumartesi günü Umman’ın başkenti Maskat’ta üçüncü turu yapılan dolaylı nükleer görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den İsrail’in konuya ilişkin açıklamalarına tepki geldi.

Arakçi, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Tahran ile diplomaside ne yapıp yapamayacağını ABD Başkanı Donald Trump’a dikte ettiğini söyledi.



Netanyahu, Umman’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Tahran ve Washington arasında yapılabilecek tek “iyi anlaşmanın” İran’ın tüm nükleer altyapısını ortadan kaldıracak bir anlaşma olduğunu savunmuştu.



“İSRAİL’İN FANTAZİSİ GERÇEKLİKTEN KOPUK”



Arakçi, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in İran’ın ne yapabileceğini ya da yapamayacağını dikte edebileceği yönündeki fantazisi, gerçeklikten o kadar kopuk ki neredeyse hiçbir yanıt verilmeyi hak etmiyor. Ancak, dikkat çekici olan, Netanyahu’nun şu anda ne kadar yüzsüz bir şekilde Başkan Trump’a İran ile diplomasisinde ne yapıp yapamayacağını dikte ediyor olması” ifadelerini kullandı.



Arakçi, Netanyahu’nun eski başkan Joe Biden’ın ekibindeki müttefiklerinin, Trump yönetimi ile yapılan son dolaylı görüşmeleri Trump’ın 2018 yılında ABD’yi tek taraflı olarak çektiği Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (JCPOA) benzettiğini söyledi.



“HERHANGİ BİR SALDIRIYA DERHAL KARŞILIK VERİLECEK”



“Şunu net bir şekilde ifade edeyim” diyen İran Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran, kötü niyetli dış aktörler tarafından dış politikasını sabote etmeye ya da gidişatını dikte etmeye dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkaracak kapasitesi konusunda güçlü ve kendine güvenlidir. Sadece ABD’li mevkidaşlarımızın da eşit derecede kararlı olduğunu umabiliriz. Pek çok İranlı artık JCPOA’nın yeterli olduğuna inanmıyor. Somut pay alma peşindeler. Netanyahu’nun başarısız Biden ekibindeki müttefiklerinin söylediği ya da yaptığı hiçbir şey bu hakikatı değiştirmeyecek. Askeri bir seçenek yok; kesinlikle askeri bir çözüm de yok. Herhangi bir saldırıya derhal karşılık verilecek.”



NETANYAHU NE DEMİŞTİ?



İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın tüm nükleer altyapısının bertaraf edilmesi gerektiğini savunmuştu. Netanyahu, iki ülke arasında yapılacak olası bir anlaşmanın 2003 yılında Libya’da yapılan anlaşmaya benzer bir şekilde “tüm altyapının” ortadan kaldırılmasını öngörmesi gerektiğine işaret etmişti.

