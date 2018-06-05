İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi uranyum zenginleştirme kapasitesini artıracak bir santrifüjün inşasına başladıklarını söyledi.
Salihi Natanz nükleer tesisindeki çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti. İranlı yetkili Ali Ekber Salihi, "Süreç normal işlerse 6-7 yıl sürer ancak biz önümüzdeki haftalarda ya da aylarda hazır olacağız" dedi.
Salihi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin hiçbirinin Batı ile yapılan anlaşmaya aykırı olmadığını da belirtti.
Tahran uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma sürecinin başladığını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da bildirdi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney dün uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma hazırlıklarının başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.
İran'dan nükleer enerjide yeni hamle
NTV HaberDünya
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'dan hamle geldi. Tahran, uranyum zenginleştirme kapasitesini artıracak bir santrifüjün inşasına başladığını duyurdu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi uranyum zenginleştirme kapasitesini artıracak bir santrifüjün inşasına başladıklarını söyledi.