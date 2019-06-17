Açıklama İran Atom Enerjisi Ajansı sözcüsü Behruz Kemalvandi'den geldi. Kemalvandi, "Uranyum zenginleştirme oranımızı dört kat arttırmıştık. Son dönemde daha da artırmaya gittik. 10 gün içinde 300 kilogramlık sınırı geçeceğiz" dedi.
Ancak İranlı yetkili, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayı kurtarmak için hala süreleri olduğunu vurguladı.
Tahran daha önce 2015'te Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ABD'ye tepki olarak azaltacağını duyurmuştu.
Bu konuda Avrupa ülkelerine süre tanımıştı. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin ülkesine uyguladığı ambargoların hafifletilmesine yardımcı olmalarını istiyor.
İran'dan nükleer için Avrupa ülkelerine 10 gün süre
NTV HaberDünya
İran uranyum zenginleştirmeye hız verdi. Tahran yönetimi 10 gün içinde uluslarararası anlaşmayla belirlenen sınırın aşılacağını duyurdu.
Açıklama İran Atom Enerjisi Ajansı sözcüsü Behruz Kemalvandi'den geldi. Kemalvandi, "Uranyum zenginleştirme oranımızı dört kat arttırmıştık. Son dönemde daha da artırmaya gittik. 10 gün içinde 300 kilogramlık sınırı geçeceğiz" dedi.